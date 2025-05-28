Обходы Мариуполя и Джанкоя введут в эксплуатацию до 2032 года

Объездная дорога вокруг Мариуполя протяжённостью 31 км появится к 2028 году. А к 2032 планируется завершить строительство обхода Джанкоя длиной 20 км. Об этом на XI Форуме дорожных инициатив сообщил заместитель руководителя Росавтодора Олег Ступников.
«Строительство дороги вокруг Мариуполя — это крупный проект, на него заложено 24,5 млрд руб., — рассказал он. — Обход вокруг Джанкоя в Крыму обойдется в 26,5 млрд руб. Его пока что планируем завершить в 2032 году, но стараемся ускорить этот процесс. Развитию транспортной инфраструктуры на побережье Черного и Азовского моря мы уделяем особое внимание, и такие проекты позволят автомобилистам передвигаться без остановок, избавят города от лишнего грузового транспорта и повысят безопасность на дорогах».
Кроме того, до 2027 года планируется провести освещение на трассе «Таврида», которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь, добавил Ступников. На эти работы уже выделено 8,9 млрд руб. Также, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, до 2030 года на трассе будет построено четыре съезда. Строительство четырёхполосной трассы «Таврида» началось в 2017 году, движение по ней было открыто в августе 2020 года. Общая протяжённость трассы составляет 250,7 км.