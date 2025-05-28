Обходы Мариуполя и Джанкоя введут в эксплуатацию до 2032 года

«Строительство дороги вокруг Мариуполя — это крупный проект, на него заложено 24,5 млрд руб., — рассказал он. — Обход вокруг Джанкоя в Крыму обойдется в 26,5 млрд руб. Его пока что планируем завершить в 2032 году, но стараемся ускорить этот процесс. Развитию транспортной инфраструктуры на побережье Черного и Азовского моря мы уделяем особое внимание, и такие проекты позволят автомобилистам передвигаться без остановок, избавят города от лишнего грузового транспорта и повысят безопасность на дорогах».