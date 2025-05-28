В РАМТ поставили спектакль по воспоминаниям Виктора Розова

Поставил спектакль режиссер-дебютант и актер РАМТ Алексей Мишаков, которого благословила на выбор великолепного литературного материала руководитель постановки Марина Брусникина. Сыграли в нем совсем еще молодые актеры: Данила Голофаст, Максим Заболотний, Семен Шестаков, Марк Нестер, Полина Каленова, Мария Денисова, Варвара Пахомова, Александр Трачевский. Все они поступили в труппу РАМТ в 2024 году после окончания ГИТИС, Щукинского института, Школы-студии МХАТ, ВТУ им. Щепкина… Кто-то из них успел сняться в кино, немного поработать в других театрах, в основном в студенческие годы. Сейчас они заняты в нескольких спектаклях РАМТ, но для многих именно «Удивление перед жизнью» — это возможность сыграть главную роль. Хотя как таковой ее здесь ни у кого нет. Есть общий хор, не соло. Здесь важны голоса всех персонажей — соседей, товарищей Розова. А он — один из них.