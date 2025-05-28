В РАМТ поставили спектакль по воспоминаниям Виктора Розова

Как только приходят теплые дни, театральный двор РАМТ, напоминающий колодец, становится игровым пространством. Звуки города, обрывки песен из несущихся по вечерней Москве автомобилей, самые неожиданные сигналы мегаполиса вторгаются в спектакли, делая их неповторимыми. К 80-летию Победы здесь поставили «Удивление перед жизнью» («Война глазами актера») по одноименной автобиографической прозе драматурга Виктора Розова.
Его имя навеки связано не только с историей РАМТ, где были поставлены многие пьесы, программно изменившие направление театра, но и с фильмом «Летят журавли» Михаила Калатозова. Это единственная отечественная картина, награжденная (в 1958 году) «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля.
Когда Розов писал сценарий, в частности сцену проводов Бориса на фронт, он вспоминал звуки оркестра в Кисловодске (в спектакле мы поймем почему) и как его самого провожали со 2-й Звенигородской улицы в Москве 10 июля 1941 года. Тогда Краснопресненская дивизия народного ополчения лавой плыла по ночному городу…
Многие фрагменты воспоминаний почти буквально воспроизведены в спектакле. Например, как любимая девушка, стоя перед зеркалом, поправляла волосы, когда Розов ей объявил об уходе в армию. Она беспечно спросит: «Да? Какого числа?..» И разговор перешел на другие темы.
Поставил спектакль режиссер-дебютант и актер РАМТ Алексей Мишаков, которого благословила на выбор великолепного литературного материала руководитель постановки Марина Брусникина. Сыграли в нем совсем еще молодые актеры: Данила Голофаст, Максим Заболотний, Семен Шестаков, Марк Нестер, Полина Каленова, Мария Денисова, Варвара Пахомова, Александр Трачевский. Все они поступили в труппу РАМТ в 2024 году после окончания ГИТИС, Щукинского института, Школы-студии МХАТ, ВТУ им. Щепкина… Кто-то из них успел сняться в кино, немного поработать в других театрах, в основном в студенческие годы. Сейчас они заняты в нескольких спектаклях РАМТ, но для многих именно «Удивление перед жизнью» — это возможность сыграть главную роль. Хотя как таковой ее здесь ни у кого нет. Есть общий хор, не соло. Здесь важны голоса всех персонажей — соседей, товарищей Розова. А он — один из них.
Виктора Розова сыграл недавний выпускник мастерской Юрия Бутусова Семен Шестаков, на которого обратили внимание еще в дипломных спектаклях гитисовского курса. В нем есть что-то от его героя, но не физиономического свойства. Александр Трачевский проявил себя не только как актер, но и как аранжировщик вокальных номеров. Его музыка прозвучала наряду с произведениями Чайковского и Штрауса.
Про Виктора Розова худрук РАМТ Алексей Бородин как-то сказал: «Человек как будто неконфликтный, он был очень жестким в плане нравственных понятий. Характеры его героев были многогранны, но Розов всегда знал, на чьей он стороне».
В создании спектакля помогал его сын, режиссер Сергей Розов, который многое знает об отце, чем не всегда отличаются наследники великих, и это помогло погружению в материал.
Виктор Розов был актером, и теперь молодые и современные ребята РАМТ, три девушки и пять юношей, играют актеров Театра революции, которых война застала на гастролях в Кисловодске. Она показалась им чем-то необычным, приключением, и первая реакция была странной, даже радостной. Они пошли в кафе-мороженое отмечать событие… Розов потом попытался понять этот феномен, почему они так восприняли надвигающуюся трагедию.
В выходящих во внутренний двор окнах появляются прекрасные девушки, легкие и беззаботные. Они спускаются к зрителям, устраивают чаплиновскую клоунаду, примеряя пальто, висящее на перекладине. Художник Лилия Баишева минималистично подошла к решению пространства: одежда на вешалке, деревянные помосты под ногами — только самое необходимое и легко поддающееся трансформации. Здесь больше срабатывает магия стен, окружающих театральную площадку.
Получив ранение в своем единственном бою, потеряв почти всех товарищей, Розов оказался в госпитале, расположенном в церкви во Владимире. Туда его доставили истекающим кровью, везли шесть суток. Ему готовы были ампутировать ногу, но в итоге ее удалось спасти. Мы видим происходящее в госпитале, куда доставляют солдат без рук и ног, которые не хотят жить… Но как не верить в жизнь, когда ты спасен, и тебя врачи приглашают не на перевязку, а на скромное торжество по случаю Нового года.
«Я не умер! Хотя, как я узнал позднее, по дежурству передавали: “Розов сегодня умрет, вы его перенесите туда…” — эти строки воспоминаний прозвучали со сцены, как гимн жизни. Доктор исполнила желание своего пациента — и напекла ему пирогов, и сварила компот. Звали ее Мария Ивановна Козлова (ее сыграла чудесная и очень талантливая Полина Каленова). А Розов разделил пиршество с товарищами — даже кому-то из зрителей достанется половинка пирожка.
У Розова есть воспоминания о Козловой, которые в спектакль не вошли, но интересны в ретроспекции роли. В 1946-м почтальон принес письмо, адресованное его умершему отцу, в котором Мария Ивановна интересовалась судьбой сына: жив ли он, чем занимается… Так Розов узнал, что, пока он лежал в госпитале, отец вел с врачом переписку.
Спектакль получился искренним, порывистым, каким только может быть у тех, кто начинает. Им не всегда хватает мастерства, твердой режиссерской руки, но обаяние молодости, жажда играть восполняют издержки неопытности.