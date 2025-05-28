«Перед ночевками проговаривайте с подростками риски»: психолог оценил трагедию в Байкальске

В городе Байкальске объявлен трехдневный траур по так нелепо погибшим в подросткам. Пятерых детей, которым было от 14 до 17 лет, похоронят на местном кладбище. Один из них — виновник трагедии Михаил. Он был гордостью школы, победитель соревнований. Какое-то время его фотография даже висела на доске почета. Кроме этого, Миша — ребенок из многодетной семьи. Как мог «хороший мальчик» так резко слететь с катушек? Свое мнение по этому поводу высказал психолог Евгений ЗИНГЕР.
— Я уверен, что виноват алкоголь. Чему тут удивляться? Ведь сколько ежедневных сообщений, что на кухне выпивала компания взрослых, а один из них взял табуретку и разбил ее о голову соседа. У подростков — точно такая же схема. Они также становятся агрессивными под действием спиртного. И даже еще быстрее — ведь их мозг до конца не сформирован. Могу предположить, что пьяный подросток стал неадекватен еще во время застолья. Докапывался до них, вот они и ушли от него. Но не додумались до того, чтобы запереть дверь хотя бы. Не говоря уже о том, чтобы дать деру. Видимо, не хотели оставлять его одного. Взаимовыручка в этом возрасте очень развита.
— Первым делом Михаил ворвался в комнату, где спали девушки. Одна из них, увидев в руках агрессивного друга нож, закрыла собой подругу. Как можно оценить ее действия?
— Все подростки — идеалисты. Они верят в дружбу и в собственное бессмертие, если так можно сказать. Отсюда такой героизм. Тем более, насколько мне известно, закрывшая подругу девушка занималась в спортивной школе. Приходить на помощь другим — это миссия спортсмена. Поэтому с точки зрения морали тут все было верно. Но правильная модель поведение в этом случае — безусловно стараться любыми способами избежать нападения. Бежать в другую дверь, выбить окно.
— 14-летняя Вероника, которую защищала погибшая, притворилась мертвой, а после ухода агрессора она убежала к соседям и вызвала полицию….
— Это удивительная реакция для столь юных лет. Девочка поступила не только правильно, но и очень смело. У нее отличная реакция и замечательная витальность. Я не думаю, что этому можно научить, скажем так, на ОБЖ. Инстинкт подсказал. Все-таки в экстремальной ситуации у человека развиваются сверхспособности.
— Как бы вы посоветовали действовать подросткам, когда кто-то из компании становится агрессивным? В комментариях к новости о массовом убийстве звучали вопросы: «А что, неужели четверо не моли его вырубить, например, ударив табуреткой по голове?!» Надо ли стараться обезвредить нападавшего? Или вызывать полицию?
— Есть разные ситуации. Например, подростка кто-то подколол, он обиделся и решил подраться. Что делать остальным ребятам? Разнимать. Если подростку 13, то ему сложно одолеть 17-летнего. Но есть дружные компании, когда трое бросаются и держат одного, трое — другого. Ну бывает такое, что подростки подрались. Это поведение в рамках адекватности.
Другое дело, если в руках подростка оказывается нож, разбитая бутылка, табуретка. Это несомненно та ситуация, когда бежать — лучший вариант. Если у подростка скажем так аффект, он локально сумасшедший. Может быть и нет, но как это другой подросток определит — непонятно. Мне кажется, что маркер — это оружие, средства поражения, ощущение неадекватности от агрессивности.
При этом надо понимать, что эти советы для подростков очень слабо реализумы. Опыта нет. Значимость компании для подростков невероятно высока.
И здесь задача родителей — смоделировать ситуацию. Ждать, что подросток сам сообразит — наивно. Я бы советовал, когда родители отпускают ребенка на ночевку, каждый раз проговорить такой вариант развития событий.