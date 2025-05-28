«Перед ночевками проговаривайте с подростками риски»: психолог оценил трагедию в Байкальске

— Я уверен, что виноват алкоголь. Чему тут удивляться? Ведь сколько ежедневных сообщений, что на кухне выпивала компания взрослых, а один из них взял табуретку и разбил ее о голову соседа. У подростков — точно такая же схема. Они также становятся агрессивными под действием спиртного. И даже еще быстрее — ведь их мозг до конца не сформирован. Могу предположить, что пьяный подросток стал неадекватен еще во время застолья. Докапывался до них, вот они и ушли от него. Но не додумались до того, чтобы запереть дверь хотя бы. Не говоря уже о том, чтобы дать деру. Видимо, не хотели оставлять его одного. Взаимовыручка в этом возрасте очень развита.