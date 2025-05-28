Путин: власти постоянно следят за состоянием одного типа россиян

Путин заявил, что государство отслеживает проблемы инвалидов.
Проблемы людей с инвалидностью постоянно мониторят органы власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Совета по развитию физической культуры и спорта.
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«Комплекс проблем людей с инвалидностью находится на постоянном контроле органов власти всех уровней. И за последние годы многое сделано для того, чтобы жизнь этих людей, наших граждан, обрела новое качество, чтобы они и их семьи, их близкие не оставались со своими трудностями один на один», — отметил Путин, его слова.
По данным сенатора и арбитражного управляющего Минюста Ольги Епифановой, в 2025 году размер пенсии по инвалидности составляет от 8,7 до свыше 21 тысячи рублей. При этом граждане с инвалидностью I группы получают 18 745,06 рубля. Епифанова уточнила, что выплаты ежегодно индексируются — в текущем году размер индексации достиг 14,75%. Для отдельных категорий граждан, таких как участники боевых действий и военные инвалиды, предусмотрены специальные государственные пенсии, которые рассчитываются на основе базовой социальной пенсии и могут составлять от 50 до 300% этой суммы в зависимости от статуса и степени инвалидности.