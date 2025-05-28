Смоленск стал ключевой площадкой для подготовки решений по дальнейшей интеграции России и Республики Беларусь

Смоленская область активно участвует в интеграционных процессах по всем направлениям: увеличиваем товарооборот, создаем совместные предприятия, реализуем экономические, сельскохозяйственные и гуманитарные проекты, организуем общие культурные и образовательные мероприятия. Укрепление отношений происходит на всех уровнях — от регионального руководства до отдельных семей, — сказал в заключение Василий Анохин.