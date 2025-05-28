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Смоленск стал ключевой площадкой для подготовки решений по дальнейшей интеграции России и Республики Беларусь

Смоленская область вновь приняла заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства.

Источник: Комсомольская правда

Межгосударственное мероприятие провели заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук, Глава Администрации Президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой, Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник, -написал в своём Телеграм- канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.

В повестке заседания — вопросы повышения транспортной доступности, наращивания товарооборота, научно-технического сотрудничества, взаимодействия в сфере молодежной политики между Россией и Республикой Беларусь. Большинство рассмотренных тем напрямую влияют на развитие Смоленской области. К примеру, совместными усилиями наши государства будут развивать пригородное железнодорожное сообщение между регионами, -отметил глава региона.

Смоленская область активно участвует в интеграционных процессах по всем направлениям: увеличиваем товарооборот, создаем совместные предприятия, реализуем экономические, сельскохозяйственные и гуманитарные проекты, организуем общие культурные и образовательные мероприятия. Укрепление отношений происходит на всех уровнях — от регионального руководства до отдельных семей, — сказал в заключение Василий Анохин.