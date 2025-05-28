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Сезон дождей заканчивается: Синоптики предупредили жителей Молдовы о резкой смене погоды — уже совсем скоро жара до +29 градусов

Прогноз погоды от синоптиков на четверг, 29 мая 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Ну, что же, самое время рассказать о погодке на завтра, 29 мая. Значит, рассказываем.

Ночью синоптики нам прогнозируют до 14 градусов выше ноля, утром сохранятся ночные температурные значения. Ожидаются слабые дожди.

Днем воздух прогреется до +21 градуса, осадки прекратятся. День будет облачным, после обеда проглянет солнце. Вечером ожидается до 17 градусов тепла.

Скорость ветра в течение дня составит 7−8 метров в секунду, а относительная влажность — 75%.

Вот какая погода нас ожидает в ближайшие дни. Фото: соцсети.

Но погода резко меняется, с каждым днем температура воздуха будет подниматься, а во вторник, 3 июня, нас ждет настоящая жара — плюс 29 градусов!

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