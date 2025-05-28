На Украине скончался секретарь Рады по вопросам свободы слова Сергей Швец

В 1990-х годах Швец работал корреспондентом в программе «Окна» на телеканале СТБ, затем специальным корреспондентом в программах «Свобода слова», «День седьмой» и «Факты» на ICTV. С 2009 года вел программу «ТСН-Варта». До самой смерти он являлся секретарем Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова.