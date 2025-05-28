На Украине скончался секретарь Рады по вопросам свободы слова Сергей Швец

Народный депутат Верховной рады, занимавшийся вопросами свободы слова на Украине, тележурналист Сергей Швец скончался от онкологического заболевания. Об этом в Facebook* рассказал заместитель руководителя фракции «Слуга народа» в парламенте Евгения Кравчук.
Кончину парламентария позже подтвердил депутат Максим Бужанский. По его словам, «негативный образ народного депутата прочно укоренился в сознании, возможно, оправданно». Однако он призвал помнить ушедшего из жизни по его положительным качествам.
В 1990-х годах Швец работал корреспондентом в программе «Окна» на телеканале СТБ, затем специальным корреспондентом в программах «Свобода слова», «День седьмой» и «Факты» на ICTV. С 2009 года вел программу «ТСН-Варта». До самой смерти он являлся секретарем Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова.
Ранее сообщалось о смерти наемника из Великобритании Филлипса, работавшего на ГУР Украины.
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