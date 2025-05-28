Путин поручил создать Концепцию развития адаптивного спорта до 2030 года

Он также подчеркнул важность информационной и просветительской работы в этой сфере. По его словам, необходимо не только увеличивать количество телевизионных трансляций спортивных мероприятий, но и активнее информировать людей о возможностях занятий спортом. В каждом городе и регионе нужно чётко обозначить, где открыты секции и как туда записаться, сказал Путин.