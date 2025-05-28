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Путин поручил создать Концепцию развития адаптивного спорта до 2030 года

Глава государства заявил о необходимости популяризации адаптивного спорта в РФ.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по физической культуре и спорту, поручил разработать Концепцию развития адаптивного спорта и физической культуры в стране до 2030 года с перспективой до 2036 года.

Он также подчеркнул важность информационной и просветительской работы в этой сфере. По его словам, необходимо не только увеличивать количество телевизионных трансляций спортивных мероприятий, но и активнее информировать людей о возможностях занятий спортом. В каждом городе и регионе нужно чётко обозначить, где открыты секции и как туда записаться, сказал Путин.

Для тех, кто предпочитает заниматься самостоятельно или испытывает трудности с посещением спортзалов, следует предусмотреть методическую поддержку, включая видеоуроки.

" Вся необходимая информация должна быть доступна в удобном формате, в том числе на портале Госуслуги, — заявил глава государства.

В октябре 2024 года Путин подчеркнул, что люди по всей страны должны иметь возможность заниматься спортом.