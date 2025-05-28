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Возвращенные из украинского плена россияне рассказали об избиениях и угрозах расстрела

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что вернувшиеся из украинского плена жители региона рассказали об избиениях и угрозах расстрела.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что вернувшиеся из украинского плена жители региона рассказали об избиениях и угрозах расстрела. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что вернулись домой шесть жителей области, пятеро из них — жители Суджанского района, не сразу решившиеся покинуть свои дома после вторжения ВСУ.

Их вывезли на Украину и содержали вместе с военнопленными.

По словам Хинштейна, украинские солдаты постоянно подвергали мирных жителей унижениям и били. Один из возвращенных курян рассказал, как его чуть не вывели на расстрел, он уже успел мысленно проститься с жизнью.

Ранее стало известно, что пенсионер Александр Григорьев, над которым издевались военные ВСУ в немецких касках в начале вторжения в Курскую область летом 2024 года, погиб от украинского боеприпаса.