Житель Прикамья четыре года числился мертвым из-за ошибки ЗАГСа

Суд установил, что в патологоанатомическом отделении больницы было проведено вскрытие умершего пациента. Медицинское свидетельство и гистологическое исследование были внесены в стационарную карту пациента. Тело не было востребовано более двух недель и было захоронено на выделяемые государством средства. По мнению суда, умерший мог иметь доступ к данным заявителя, которые предъявил при госпитализации.