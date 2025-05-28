Туристы в Таиланде употребили неизвестный белый порошок и скончались

Двое туристов из Великобритании погибли во время отдыха в Таиланде, употребив белый порошок с неизвестным им составом. Об этом сообщил телеканал BBC.
Прибывшие на курорт в Бангкоке отдыхающие решили приобрести и принять наркотик, который сперва приняли за кокаин. Вскоре иностранцев обнаружили в номере отеля без признаков жизни. Правоохранители начали проверку и в ходе анализа крови британцев выяснили, что в составе порошка содержались не только героин, но и кодеин, диазепам и тразодон — соединения, сильно угнетающие работу нервной системы.
Другой случай произошел в середине марта, когда турист, отдыхающий в Египте, чуть не стал жертвой морского обитателя. Он поднял со дна Красного моря ядовитую ракушку.
Кроме того, в начале декабря прошлого года популярная мексиканская актриса Альказар Родригез умерла после ритуала очищения, который включает дегустацию яда двухцветной филломедузы — амазонской галлюциногенной лягушки.