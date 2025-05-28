Церемония прощания с актером Виктором Галкиным пройдет в начале июня

Виктор Галкин скончался 25 мая на 65-м году жизни. Его актерский дебют состоялся в 1987 году в картине «Залив счастья». Последней работой артиста стал фильм «Осенние визиты», созданный по произведению российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Помимо актерской деятельности, Галкин был педагогом — он преподавал в Дальневосточном государственном институте искусств, а также работал в Приморском театре молодежи.