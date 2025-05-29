Блогерша из Перми, устроившая фотосессию у храма, просит помощи на оплату психиатра

После резонанса в интернете Лесникову вызывали в полицию. Поводом стали подозрения в оскорблении чувств верующих. Позже девушка извинилась за поступок, записав видео с раскаянием, которое опубликовала у себя в канале. Более того, следственный комитет провел проверку по статье о нарушении свободы совести и вероисповедания.