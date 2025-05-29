Блогерша из Перми, устроившая фотосессию у храма, просит помощи на оплату психиатра

Пермская модель и блогер Елизавета Лесникова объявила в своих социальных сетях сбор пожертвований. По ее словам, деньги нужны для консультаций с психиатром. Девушка утверждает, что столкнулась с серьезным психологическим давлением после волны травли и угроз в свой адрес.
Пермячка объяснила, что переживает из-за агрессии в сети, которая началась после публикации ее фотосессии с религиозной символикой. Она подчеркнула, что испытывает стресс и нуждается в профессиональной помощи.
Напомним, Елизавета Лесникова выложила откровенные фотографии на фоне православного креста, чем вызвала бурю негативных реакций со стороны общественности. Девушка позировала в одном лифчике и брюках.
После резонанса в интернете Лесникову вызывали в полицию. Поводом стали подозрения в оскорблении чувств верующих. Позже девушка извинилась за поступок, записав видео с раскаянием, которое опубликовала у себя в канале. Более того, следственный комитет провел проверку по статье о нарушении свободы совести и вероисповедания.