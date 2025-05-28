Более 13 тыс человек уже зарегистрировались на «Это у нас семейное»

По словам организаторов, на конкурс зарегистрировались 2 903 семьи. Среди участников есть и граждане России, которые проживают в других странах, например, в Китае, Индии, Белоруссии, Молдове, Казахстане, Киргизии. Наибольшую активность на данный момент демонстрируют жители Москвы (755 человек), Московской (591), Свердловской областей (467), Краснодарского края (455) и Челябинской области (399 человек). Больше всего в семейных командах представителей поколения детей (почти четыре тысячи человек) и родителей (более трех тысяч). Бабушек и дедушек — более двух тысяч, их средний возраст 65 лет.