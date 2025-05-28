Более 13 тыс человек уже зарегистрировались на «Это у нас семейное»

«В течение первых суток с момента старта конкурса “Это у нас семейное” на участие в нем подали заявки 13 179 человек из всех 89 регионов, а также граждане России из других стран. Запуск самого народного проекта, посвященного теме культурного кода России, поддержал президент Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета президентской платформы “Россия — страна возможностей” 27 мая», — говорится в пресс-релизе.
По словам организаторов, на конкурс зарегистрировались 2 903 семьи. Среди участников есть и граждане России, которые проживают в других странах, например, в Китае, Индии, Белоруссии, Молдове, Казахстане, Киргизии. Наибольшую активность на данный момент демонстрируют жители Москвы (755 человек), Московской (591), Свердловской областей (467), Краснодарского края (455) и Челябинской области (399 человек). Больше всего в семейных командах представителей поколения детей (почти четыре тысячи человек) и родителей (более трех тысяч). Бабушек и дедушек — более двух тысяч, их средний возраст 65 лет.
В семьях, участвующих в конкурсе «Это у нас семейное», воспитывается от одного до 20 детей. По количеству участников рекорд принадлежит семейной команде из Свердловской области, представленной 30 участниками.
Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова сообщила, что на конкурс приходят семьи из городов-миллионников и маленьких деревень и сел. «Самым маленьким участникам — пять лет. А прабабушке Азе Николаевне — 95 лет. В многодетной семье из Свердловской области — 30 участников, на сегодняшний день это рекорд по числу конкурсантов в семейной команде. Мы с нетерпением ждем встречи с нашими семьями и приглашаем всех принять участие в конкурсе!» — сказала Ачкасова.
Регистрация семейных команд на сайте этосемейное.рф продлится до 27 июля.
В конкурсе могут принимать участие семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются представителями трех и более поколений.
Конкурс «Это у нас семейное» — самый массовый проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В этом году конкурс стал частью национального проекта «Семья». В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.