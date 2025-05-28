Геопортал, картография, геодезическое обеспечение. Госкомимущество и Росреестр обозначили перспективы сотрудничества

В числе важнейших позиций — обмен опытом по вопросам, связанным с системой оценки, кадастровой оценки. «Здесь также мы обменялись технологиями, обсудили ряд вопросов, связанных с научными работами в области геодезического обеспечения», — рассказал Олег Скуфинский, выразив благодарность Дмитрию Матусевичу, который 5 лет возглавлял Государственный комитет по имуществу. «За это время мы действительно сформировали очень хорошую базу для взаимодействия. По сути, наши совместные технологии — России и Беларуси — сегодня считаются лидерскими не только на пространстве СНГ, но и в мире. И все эти заделы дают нам содержательную программу, чтобы спокойно и уверенно двигаться четко вперед в направлении повышения качества услуг нашему населению, в создании совместных проектов для Союзного государства», — акцентировал глава Росреестра.