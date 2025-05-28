Геопортал, картография, геодезическое обеспечение. Госкомимущество и Росреестр обозначили перспективы сотрудничества

28 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Перспективы взаимодействия и реализацию совместных проектов обсудили стороны на заседании коллегий Государственного комитета по имуществу Беларуси (Госкомимущество) и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), передает корреспондент БЕЛТА.
Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко приветствовал участников встречи. Он отметил, что в юго-восточном регионе последовательно ведется контроль за охраной и использованием земель, налажена система и идет активная работа по вовлечению в хозоборот неиспользуемого имущества. К продаже предлагаются не только отдельные объекты, но и крупные комплексы, акции предприятий.
Глава региона заверил: гомельская сторона заинтересована в обмене опытом с Российской Федерацией и привлечении инвесторов из соседней страны. Тема приобретает особенно актуальное звучание в связи с тем, что в Беларуси 2025-й объявлен Годом благоустройства. По мнению Ивана Крупко, у двух стран есть значительные перспективы и горизонты для реализации масштабных проектов. «Уверен, что выбранный совместный путь приведет нас к успешному будущему», — сказал он.
Повестка встречи — насыщенная и многоаспектная, как и векторы сотрудничества Госкомимущества и Росреестра.
Спикеры в своих докладах рассказали о новациях при ведении государственных учетно-регистрационных систем и их взаимодействии с другими государственными информационными ресурсами в Беларуси и России. Также речь шла о национальных инфраструктурах (системах) пространственных данных, Геопортале инфраструктуры пространственных данных государств — участников СНГ.
Председатель Госкомимущества Виталий Невера напомнил о знаковом событии: «В начале этого года в присутствии двух наших президентов было подписано соглашение о сотрудничестве между Госкомимуществом и Росреестром, поставлена задача развивать геопортал государств — участников СНГ. И сегодня в обсуждении сделали акцент именно на сервисы этого ресурса. Совместно будем наполнять данными этот программный продукт. В принципе, эта задача не на один год. Уже сейчас мы говорим о том, что создан серьезный фундамент, который, я уверен, позволит реализовать с Росреестром ряд значимых для двух государств проектов».
Руководитель Росреестра Олег Скуфинский также обозначил, что, помимо флагманского проекта — Геопортала инфраструктуры пространственных данных стран СНГ, где Россия и Беларусь выступают лидерами и своего рода локомотивом с точки зрения наполнения и технологий, обсудили ряд актуальных вопросов. «Это и развитие наших учетно-регистрационных систем именно в отношении большей клиентоцентричности, сокращения сроков и минимизации приостановок, отказов, чтобы наши системы, как всегда, работали на людей», — уточнил он.
В числе важнейших позиций — обмен опытом по вопросам, связанным с системой оценки, кадастровой оценки. «Здесь также мы обменялись технологиями, обсудили ряд вопросов, связанных с научными работами в области геодезического обеспечения», — рассказал Олег Скуфинский, выразив благодарность Дмитрию Матусевичу, который 5 лет возглавлял Государственный комитет по имуществу. «За это время мы действительно сформировали очень хорошую базу для взаимодействия. По сути, наши совместные технологии — России и Беларуси — сегодня считаются лидерскими не только на пространстве СНГ, но и в мире. И все эти заделы дают нам содержательную программу, чтобы спокойно и уверенно двигаться четко вперед в направлении повышения качества услуг нашему населению, в создании совместных проектов для Союзного государства», — акцентировал глава Росреестра.
Участники совместного заседания также проанализировали и оценили результаты и перспективы деятельности рабочей группы по созданию совместных российско-белорусских картографических произведений и интеграции наборов тематических пространственных данных проекта по разработке мобильного приложения «Объекты исторического, природного и культурного наследия на территории Беларуси и части европейской России» в виде отдельного слоя в Геопортал инфраструктуры пространственных данных государств — участников СНГ.
По итогам работы принято постановление, положения которого ориентированы на развитие взаимодействия и продолжение обмена опытом между Госкомимуществом и Росреестром. -0-