Услышать шедевры Чайковского и узнать историю их создания можно в Национальном историческом музее

На выставке посетители узнают, что в 19 лет Петр Чайковский, только закончивший Императорское училище правоведения, столкнулся со сложным выбором — стать юристом или продолжать совершенствоваться в музыке. «Тогда он уже начал сочинять свои первые произведения. Для него это был непростой период, потому что все сводилось к тому, чтобы он стал юристом. И он стал бы хорошим юристом, Петр Ильич даже работал некоторое время в Министерстве юстиции, но все-таки любовь к музыке перетянула, и мир получил замечательного композитора», — рассказал Михаил Брызгалов.