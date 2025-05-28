Услышать шедевры Чайковского и узнать историю их создания можно в Национальном историческом музее

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В выставочном зале Национального исторического музея открылась временная экспозиция Российского национального музея музыки «Чайковский. Счастье быть артистом», посвященная 185-летию со дня рождения выдающегося русского композитора, передает корреспондент БЕЛТА.
Экспозиция создана на основе архивных документов и фотографий из фондов Российского национального музея музыки. Как рассказал генеральный директор музея музыки Михаил Брызгалов, выставка охватывает 30-летний период творчества композитора. «Это период написания самых известных произведений — балетов “Лебединое озеро”, “Щелкунчик”, “Спящая красавица”, симфоний, опер “Евгений Онегин”, “Пиковая дама” и других музыкальных произведений», — отметил он.
На выставке посетители узнают, что в 19 лет Петр Чайковский, только закончивший Императорское училище правоведения, столкнулся со сложным выбором — стать юристом или продолжать совершенствоваться в музыке. «Тогда он уже начал сочинять свои первые произведения. Для него это был непростой период, потому что все сводилось к тому, чтобы он стал юристом. И он стал бы хорошим юристом, Петр Ильич даже работал некоторое время в Министерстве юстиции, но все-таки любовь к музыке перетянула, и мир получил замечательного композитора», — рассказал Михаил Брызгалов.
Посетив экспозицию, можно не только познакомиться с жизненным путем композитора, но и послушать его произведения, отсканировав специальные QR-коды. «Это музыка из наших фондов, оцифрованная специально для того, чтобы можно было услышать исторические записи. Некоторые из них даже хрипящие и шелестящие, но это и есть наша история», — добавил Михаил Брызгалов.
Касательно названия выставки «Чайковский. Счастье быть артистом» гендиректор отметил: «Петр Чайковский был очень хорошим дирижером. Он выступал как пианист и всегда принимал участие в постановках своих музыкальных произведений».
Талант русского композитора был признан на международном уровне. «Когда в Америке открывался Карнеги-холл, долго думали, какого выдающегося мирового музыканта позвать на открытие. И им стал Петр Чайковский», — заметил генеральный директор.
В фондах музея находится около 44 тыс. единиц хранения, связанных с композитором, в их числе его письма. В письмах он рассказывал о своей жизни, делился историями музыкальных произведений. В составе Российского национального музея музыки есть отдельный музей Петра Чайковского, который находится в Москве в доме, где он жил.
Выставка к 185-летию со дня рождения композитора стала продолжением длительного сотрудничества Российского музея музыки с белорусской стороной. Так, два года назад в Историческом музее экспонировалась выставка «Сергей Рахманинов: Я — русский композитор…» к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, а в прошлом году в Москве представили выставку «Песняры-55».
«Наши связи традиционно укрепляются и расширяются. Сегодня мы также открыли выставку, посвященную значению музыки в Великой Отечественной войне “Этот день мы приближали…” в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Наши связи остаются неразрывными. Я очень рад, что есть такая возможность приезжать к своим друзьям, открывать выставки и общаться. Сегодня открылся национальный форум “Музеи Беларуси”. Мы встретились с руководителями ведущих музеев Беларуси, узнали новости и планы друг у друга. Хотелось бы, чтобы выставки, которые мы здесь представляем, были посещаемыми, чтобы люди приходили и узнавали что-то новое», — отметил Михаил Брызгалов.
Дополнили временную экспозицию предметы из собрания Национального исторического музея Республики Беларусь, а также костюмы из Большого театра Беларуси. −0-