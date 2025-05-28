Ташуев ушёл с поста главного тренера ФК «Ахмат» после поражения от «Урала»

Сергей Ташуев объявил об уходе с поста главного тренера грозненского «Ахмата». Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции после первого стыкового матча команды за право остаться в Российской премьер-лиге.
«Сегодня я улечу домой, к следующему матчу команда будет готовиться без меня. Решение принял в раздевалке — посмотрел ребятам в глаза и понял, что так будет лучше», — рассказал Ташуев.
Он также надеется, что его уход с поста главного тренера поможет команде.
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз разрешил главному тренеру Валерию Карпину совместить работу в сборной и «Динамо».