Путин поручил Собянину сделать транспорт доступнее для маломобильных граждан

Профильные эксперты делают Москву максимально удобной для всех групп населения. Так, глава города рассказал о том, что дома по реновации создаются с учетом потребностей маломобильных горожан: полы подъездов и лифтовых холлов находятся на одном уровне, без каких-либо ступенек. Кроме того, Собянин отметил, что в столице обустроят 150 приподнятых платформ с павильонами ожидания на трамвайных остановках.