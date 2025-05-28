Путин поручил Собянину сделать транспорт доступнее для маломобильных граждан

Президент России Владимир Путин в среду, 28 мая, в ходе заседания Совета по физкультуре и спорту дал мэру Москвы Сергею Собянину поручение сделать столичный транспорт более доступным для маломобильных граждан.
По словам главы государства, Москва представляет собой огромный мегаполис, в котором не всем оказывается просто пользоваться городским транспортом, в особенности людям с ограниченными возможностями.
— На транспорт обратите внимание тоже… Москва все-таки огромный мегаполис. Добраться из одного конца города в другой не так просто, даже людям без всяких ограничений по здоровью, — передает слова Путина официальный сайт Кремля.
Профильные эксперты делают Москву максимально удобной для всех групп населения. Так, глава города рассказал о том, что дома по реновации создаются с учетом потребностей маломобильных горожан: полы подъездов и лифтовых холлов находятся на одном уровне, без каких-либо ступенек. Кроме того, Собянин отметил, что в столице обустроят 150 приподнятых платформ с павильонами ожидания на трамвайных остановках.