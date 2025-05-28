Путин рассчитывает, что Российский спортивный фонд заработает с июля

Российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта выразил надежду, что Российский спортивный фонд начнет работу в июле 2025 года.
В своем выступлении, стенограмма которого приводится на сайте Кремля, Путин сказал, что на дополнительную поддержку и популяризацию проектов в сфере адаптивного спорта следует использовать также внебюджетные источники финансироваля, в том числе делать это за счет создаваемого Российского спортивного фондаж.
«Рассчитываю, что свою работу он насчет с июля этого года», — сказал глава РФ.
Также Путин дал поручение разработать Концепцию развития адаптивного спорта и физической культуры в стране до 2030 года с перспективой до 2036 года.
Напомним, президент РФ проводит заседание Совета по спорту по видеосвязи. На нем планируется обсудить вопросы развития адаптивной физической культуры и спорта.