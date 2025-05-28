Путин рассчитывает, что Российский спортивный фонд заработает с июля

В своем выступлении, стенограмма которого приводится на сайте Кремля, Путин сказал, что на дополнительную поддержку и популяризацию проектов в сфере адаптивного спорта следует использовать также внебюджетные источники финансироваля, в том числе делать это за счет создаваемого Российского спортивного фондаж.