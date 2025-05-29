В Пермском крае введут запрет на посещение лесов

Ранее «Комсомолка» писала, что в связи с повышенной пожароопасностью жителей Пермского края просят соблюдать осторожность: не разжигать костры без необходимости, быть внимательными при использовании печей в банях, а также избегать открытого огня в парках и на сельскохозяйственных территориях.