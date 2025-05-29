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В Пермском крае введут запрет на посещение лесов

В регионе установлен 4-й класс пожарной опасности.

Источник: Комсомольская правда

С 28 мая по 1 июня в Пермском крае временно запрещено посещение лесов в районах Чайковского и Куединского лесничеств. Ограничения введены из-за высокого риска возникновения пожаров — в регионе установлен 4 класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Пермского края.

В ведомстве отметили, что ограничения не касаются проезда по дорогам общего пользования, проходящим через лесные участки.

Ранее «Комсомолка» писала, что в связи с повышенной пожароопасностью жителей Пермского края просят соблюдать осторожность: не разжигать костры без необходимости, быть внимательными при использовании печей в банях, а также избегать открытого огня в парках и на сельскохозяйственных территориях.