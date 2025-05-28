Аномалия с шестью лапами: в Канаде родилась необычная кошка с двумя лишними конечностями

Кошка по кличке Битси поступила в приют Furget Me Not Animal Rescue в городе Эдмонтон в апреле 2025 года. Во время спасения животного команда спасателей заметила у мурлыки редкую аномалию — из задней части тела животного торчали две дополнительные лапы. Как предположили ветеринары, аномалия могла быть вызвана срастанием с кошкой-близнецом в утробе матери животного.