Аномалия с шестью лапами: в Канаде родилась необычная кошка с двумя лишними конечностями

В Канаде ветеринары провели операцию по удалению лишних конечностей для кошки с шестью лапами. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Кошка по кличке Битси поступила в приют Furget Me Not Animal Rescue в городе Эдмонтон в апреле 2025 года. Во время спасения животного команда спасателей заметила у мурлыки редкую аномалию — из задней части тела животного торчали две дополнительные лапы. Как предположили ветеринары, аномалия могла быть вызвана срастанием с кошкой-близнецом в утробе матери животного.
Фото: приют Furget Me Not Animal Rescue.
При этом дополнительные лапки Битси, как и одна основная задняя, не функционировали должным образом, доставляя ей дискомфорт — кошка с трудом дотягивалась до миски, расставляя все конечности и была вынуждена лежать, растопырив лапы в стороны, как паук.
После операции по ампутации нефункционирующих конечностей состояние Битси заметно улучшилось, несмотря на наличие всего трех лап. Кошка стала свободно передвигаться и отдыхать, не испытывая при этом трудностей.
Ранее KP.RU сообщал, что в Англии оказавшаяся запертой под полом кошка в течение трех недель выживала, питаясь пивом и насекомыми.