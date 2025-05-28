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Аномалия с шестью лапами: в Канаде родилась необычная кошка с двумя лишними конечностями

DM: В Канаде обнаружили необычную кошку с шестью лапами.

Источник: Комсомольская правда

В Канаде ветеринары провели операцию по удалению лишних конечностей для кошки с шестью лапами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кошка по кличке Битси поступила в приют Furget Me Not Animal Rescue в городе Эдмонтон в апреле 2025 года. Во время спасения животного команда спасателей заметила у мурлыки редкую аномалию — из задней части тела животного торчали две дополнительные лапы. Как предположили ветеринары, аномалия могла быть вызвана срастанием с кошкой-близнецом в утробе матери животного.

Фото: приют Furget Me Not Animal Rescue.

При этом дополнительные лапки Битси, как и одна основная задняя, не функционировали должным образом, доставляя ей дискомфорт — кошка с трудом дотягивалась до миски, расставляя все конечности и была вынуждена лежать, растопырив лапы в стороны, как паук.

После операции по ампутации нефункционирующих конечностей состояние Битси заметно улучшилось, несмотря на наличие всего трех лап. Кошка стала свободно передвигаться и отдыхать, не испытывая при этом трудностей.

Ранее KP.RU сообщал, что в Англии оказавшаяся запертой под полом кошка в течение трех недель выживала, питаясь пивом и насекомыми.