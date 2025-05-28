Ученые нашли самый древний отпечаток пальца

Открытие доказало, что уже в те древние века люди были способны к абстрактному мышлению и символическому творчеству. Они использовали подручные материалы для самовыражения и берегли предметы искусства. А значит, первые в истории художники относились не к виду Homo sapiens, как было принято считать до сих пор.