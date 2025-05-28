Ученые нашли самый древний отпечаток пальца

Команда археологов обнаружила в центральной Испании самый древний в мире отпечаток человеческого пальца. След был оставлен около 43 000 лет назад. Ученые предполагают, что житель этой территории окунул палец в красный пигмент и пририсовал нос камню, похожему на лицо.
Вероятно, эта рожица — самое старое переносное произведение искусства в Европе. Археологов с самого начала насторожило, что камень не был похож на инструмент: он не заострен и не имел характерных повреждений. Только спустя три года они подтвердили, что 20-сантиметровый булыжник был произведением искусства неандертальцев.
Химический анализ показал, что отпечаток сделан охрой, которой нет внутри и снаружи пещеры. Получается, что древний мужчина нашел камень у реки, добыл пигмент, чтобы дополнить увиденную картинку, а затем принес свое творение домой.
Открытие доказало, что уже в те древние века люди были способны к абстрактному мышлению и символическому творчеству. Они использовали подручные материалы для самовыражения и берегли предметы искусства. А значит, первые в истории художники относились не к виду Homo sapiens, как было принято считать до сих пор.