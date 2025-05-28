Звезда TikTok умерла в 19 лет

Неутешительный диагноз Анне поставили незадолго до поступления в колледж осенью 2024 года. Изначально она обратилась в клинику с жалобами на проблемы со зрением, онемение части лица и проблемы с координацией. МРТ выявило серьезное поражение головного мозга. От такого же заболевания скончались Анастасия Заворотнюк и Жанна Фриске.