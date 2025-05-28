Звезда TikTok умерла в 19 лет

В США после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием скончалась 19-летняя TikTok-блогерша Анна Грейс Фелан. О трагическом известии сообщили родители девушки на ее личной странице.
«С большой грустью сообщаем, что наша прекрасная дочь Анна Грейс ушла домой, чтобы быть со своим Господом и Спасителем Иисусом Христом», — написала семья девушки.
Неутешительный диагноз Анне поставили незадолго до поступления в колледж осенью 2024 года. Изначально она обратилась в клинику с жалобами на проблемы со зрением, онемение части лица и проблемы с координацией. МРТ выявило серьезное поражение головного мозга. От такого же заболевания скончались Анастасия Заворотнюк и Жанна Фриске.
Несмотря на пессимистичные прогнозы врачей, Анна сохраняла оптимизм и делилась с подписчиками подробностями своего состояния. Однако ее самочувствие ухудшалось. Последнее время девушка не вставала с больничной кровати.
Видео Анны собирали миллионы просмотров, и многие подписчики благодарили девушку за открытость и вдохновение, которое она дарила другим своим мужеством.