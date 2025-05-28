Женщины в жизни кумира: Александру Абдулову исполнилось бы 72 года

Природное обаяние и харизма Александра Абдулова притягивало множество женщин.
Александру Абдулову 29 мая 2025 года исполнилось бы 72 года. Актер с юности привлекал внимание женщин, хотя и слыл хулиганом. Однако он всегда стремился к профессиональному признанию и о личном предпочитал молчать. Сын театральных деятелей с детства был окружен сценой, и для него путь в искусство был почти неизбежен. Его природное обаяние всю жизнь притягивало множество женщин, но кто был действительно дорог его сердцу — так и осталось загадкой. О личной жизни Александра Абдулова — в материале URA.RU.
Школьная любовь Наташа.
Путь в искусство Александру Абдулову был почти неизбеженФото: Кадр из фильма «Обыкновенное чудо», Марк Захаров, 1978, Мосфильм.
Еще в школе Александр влюбился в одноклассницу Наталью Несмеянову. Их отношения были серьезными: они почти не расставались, а однажды Саша даже сбежал из дома после ссоры с ней. Перед отъездом в Москву он звал Наташу поехать с ним, но она отказалась менять привычную жизнь.
Вернувшись после первого курса, он снова пришел к ней. Однако встреча закончилась разочарованием — девушка не поверила в серьезность намерений Александра.
Медсестра Таня.
В 1973 году Александр Абдулов на дискотеке познакомился с Татьяной, студенткой мединститута. Их роман вспыхнул стремительно: он прогуливал занятия, чтобы быть с ней, подделывал справки, а в ГИТИСе уже говорили об отчислении.
Из-за измены возлюбленной Абдулов однажды чуть не ушел из жизни, но его спас другФото: Evguenii Matveev / Russian Look / Global Look Press.
Все оборвалось внезапно — Саша застал Татьяну с другим. Это глубоко его ранило, и в состоянии отчаяния он пытался покончить с собой. Его спас сосед по комнате. Позже актер горько шутил, называя себя дураком.
Спустя годы Абдулов случайно узнал, что у Татьяны родился сын, невероятно на него похожий. Однако воссоединения не произошло — он воспринял это как новое предательство и больше ее не видел. Позднее в жизни Абдулова появится другая Татьяна — танцовщица Татьяна Лейбель.
Карен Андерсон.
В 70-х Александр Абдулов закрутил роман с американкой Карен, а Абдулов звал ее по-русски — Катя. Новая возлюбленная будущей звезды была не просто эффектной женщиной — она поражала своей внешностью и манерами. Высокая, стройная, с выразительными чертами лица, она казалась воплощением экзотики по меркам того времени. Интригу добавляло и то, что она была иностранкой — редкость в кругу советской богемы.
Работая на престижной должности в одном из ведущих американских банков, она зарабатывала более чем достойно. На фоне повсеместного дефицита в СССР ее наряды казались настоящей роскошью: элегантные платья, изысканные аксессуары и духи с тонким ароматом. Их отношения были серьезными, пара даже думала о свадьбе.
Но вмешался КГБ: актера вызвали на Лубянку и намекнули, что Карен — шпионка. Ему предложили сотрудничество — в обмен на возможность продолжать отношения. Абдулов отказался. Девушку вскоре выслали из страны, а актер оказался в «черном списке»: гастроли за границу стали невозможны без сопровождения агентов.
Татьяна Лейбель.
Между Абдуловым и Лейбель мгновенно вспыхнула страстьФото: Natalia Shakhanova / Global Look Press.
В 1975 году на дружеской вечеринке молодой и уже известный Александр Абдулов встретил танцовщицу «Москонцерта» Татьяну Лейбель. Между ними вспыхнуло мгновенное притяжение. Их страстный роман стал темой для обсуждений в театральной среде — Татьяне завидовали не только коллеги, но и многие актрисы.
«Саша сразу же ввел меня в свой театральный круг. Мы дружили с Леной Шаниной, Сашей Збруевым. На все театральные праздники нас с Никольским приглашали выступать. В “Ленкоме” знали, что мы с Сашей живем вместе, более того, они считали меня гражданской женой Абдулова», — признавалась Татьяна Лейбель еженедельнику «7 дней».
Абдулов искренне поддерживал Татьяну — помогал в карьере, представлял в светском кругу, мечтал, чтобы она реализовала себя на сцене. Их союз казался крепким, но за внешней идиллией скрывались трудности. Когда Татьяна призналась, что ждет ребенка, ожидая радости, Абдулов неожиданно настоял на аборте. Это стало переломным моментом.
По воспоминаниям танцовщицы, Александр все чаще уезжал на съемки. Она тогда оправдывала это его честолюбием — мол, мечтает стать знаменитым и добиться признания. Но, как призналась позже, она обманывала себя.
Вскоре он стал исчезать надолго, лишь иногда забегая в общежитие на минуту. Через полгода актера стали видеть в компании актрисы Ирины Алферовой. Несмотря на очевидное охлаждение, Лейбель надеялась, что роман с Алферовой — временное увлечение и Саша вернется. Но этого не случилось — их отношения остались в прошлом.
Ирина Алферова.
Ирина Алферова очаровала кумира СССР с первого взглядаФото: Igor Gnevashev / Russian Look / Global Look Press.
В 1976 году на службу в труппу «Ленкома» пришла молодая актриса Ирина Алферова. Александра Абдулова она сразу поразила, и он даже признался ей в чувствах, но услышал отказ.
Ирина недавно рассталась со своим возлюбленным дипломатом, болгарином Бойко Гоюровым. В этих отношениях у нее родилась дочь Ксения, которой на тот момент было два года. Поэтому Ирина пока хотела пускать в свое сердце кого-то нового.
Однако Абдулов не отступил. Актер твердо решил, что Ирина — та самая женщина, чьего расположения он будет ждать годами. Во время гастролей в Ереване он вновь попытал счастья, и Ирина в шутку сказала: «Пронесешь меня на руках через парк — выйду за тебя!». Александр не раздумывая исполнил это условие. Вскоре после возвращения в Москву они тайно поженились. Позже Абдулов удочерил Ксению, баловал, как мог и относился к ней как к родной.
Брак Ирины Алферовой и Абдулова казался идиллией, но за кулисами скрывалось многоеФото: Виталий Арутюнов / РИА Новости.
Супружеская пара долго казалась воплощением семейной гармонии. «Саша умел сделать праздник. Захожу — а вся комната в орхидеях», — вспоминала Ирина. Союз казался идеальным: совместные появления на публике, трогательные взгляды, участие в семейных телепередачах вызывали у зрителей восхищение. В глазах общественности они были эталонной парой, советские зрители восхищались теплотой их отношений.
Но за внешним счастьем скрывались сложности, а за кулисами все было не так гладко. Александр был эмоционален, неуемен, склонен к бурным романам, которые со временем начали разрушать семейную гармонию.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПредательство Абдулова, приемные дети и страх старости: Ирине Алферовой — 74.
Ударом для Ирины стала скандальная книга журналистки Дарьи Асламовой, которая открыто рассказала о романе с Абдуловым во время его брака. Эта история окончательно подорвала доверие Ирины. Александр ушел сам — без скандалов, молча. В 1993 году супруги развелись. Александр оставил Ирине и дочери квартиру, а сам переехал в гримерку «Ленкома».
Ирина рассказывала в интервью издаю «Телепрограмма», что Абдулов хотел снимать свое кино, но не успел. «Марк Захаров вообще не мог без него, потому что на каждую сцену Саша давал сто предложений. И ему все подчинялись. Абдулов все переделывал, перестраивал, предлагал интересные варианты», — рассказывала актриса.
Позже Александр Абдулов признается, что Алферова была для него особенной. А Ирина, спустя годы Ирина Алферова не говорила о нем плохого и несмотря на все, сказала: «Он был самым лучшим. Он раскрыл во мне женщину и сделал счастливой».
«Он ушел и закрыл за собой дверь. Ушел, а я осталась. Моя жизнь после развода претерпевала крах. Мы даже не поговорили. Он умер, и мы даже не поговорили», — передает ее слова «Комсомольская правда».
Галина Лобанова.
После развода с Ириной Алферовой Александр Абдулов переживал тяжелый период. Он пытался забыться: увлекся ночной жизнью, играл в казино, много пил. В какой-то момент, устав искать «вторую Алферову», чтобы отвлечься, отправился в круиз, где и познакомился с молодой балериной Галиной Лобановой.
После развода с Алферовой, актер категорически отказывался вновь идти в загсФото: Кадр из фильма «Обыкновенное чудо», Марк Захаров, 1978, Мосфильм.
Галина была обаятельной, утонченной и производила впечатление аристократки. Очарованный ею, Абдулов вскоре перевез девушку из Ростова в Москву, устроил работать в театр и поселил у себя. Отношения длились восемь лет. Однако близкие называли Лобанову «графиней» — за капризность и высокомерие. С друзьями и родными Абдулова она ладила плохо, иногда даже запрещала ему принимать гостей.
Галина мечтала о браке, но Александр, категорически отказывался вновь идти в загс. В итоге пара рассталась.
Лариса Штейнман.
После расставания с Галиной Лобановой Александр Абдулов оказался в депрессии. Тогда в его жизни появилась журналистка Лариса Штейнман — умная, красивая, с модельным прошлым. Она готовила материал о проекте «Бременские музыканты и К» и по заданию редакции должна была провести с актером неделю. Общение Абдулова с красивой женщиной быстро переросло в роман.
В умную девушку в модельным прошлом невозможно было не влюбитьсяФото: Natalia Shakhanova / Global Look Press.
Лариса произвела на Абдулова впечатление не только внешностью, но и харизмой. Она даже помогла ему обновить имидж, а позже написала книгу «Гений», где оставила теплые воспоминания об актере.
Однако отношения продлились недолго. Лариса отличалась болезненной ревностью и часто устраивала сцены. Александр быстро устал от напряжения и однажды, воспользовавшись ее отлучкой, просто сменил замки в квартире — этим все и закончилось.
Позже Штейнман вспоминала, что для нее он был словно кумир, которому хотелось служить. Но Абдулов оставался свободным и непредсказуемым — ни клятвы, ни сцены ревности не могли его удержать. Ее история любви стала для него лишь очередным эпизодом, а для нее — незабываемой страницей жизни.
Виктория Лановская.
Молодую актрису Викторию Лановскую Александр Абдулов тоже покорил своей харизмойФото: Natalia Shakhanova / Global Look Press.
В 2003 году Александр Абдулов познакомился с молодой актрисой Викторией Лановской, которая была младше его на 27 лет. Их встреча произошла на дне рождения общей знакомой. Абдулов сразу очаровал девушку харизмой, остроумием и вежливостью. Вскоре Виктория побывала у него в гостях, и между ними завязался роман.
Связь развивалась стремительно: их объединяли страсть, легкость общения и яркая публичность. Однако уже через два года отношения неожиданно завершились. Виктория вернулась в свою квартиру, а затем уехала в Европу.
Они так и не дошли до загса — Александр, уставший от брачных обязательств, избегал серьезных шагов. По признанию Лановской в студии программы «Пусть говорят», Абдулов был невероятно щедрым и внимательным, но слишком свободолюбивым для семейной жизни.
Юлия Мешина.
Последней любовью и официальной женой в жизни Александра Абдулова стала юрист Юлия Мешина. Их знакомство произошло в 2005 году во время перелета на Камчатку, куда девушка летела в командировку, а актер навестить друзей.
Разговорить кумира всего СССР девушке из обеспеченной семьи было несложно. Выяснилось, что у них множество общих знакомых, они часто пересекались. Обаяние, интеллект и воспитанность Юлии сразу впечатлили актера и в его жизни закрутился новый роман.
Александра Абдулова не смутило, что новая возлюбленная замужемФото: Aleksandr Sternin / Russian Look / Global Look Press.
Роман развивался стремительно, несмотря на то, что Юлия была замужем и младше Абдулова на 22 года. Новые чувства оказались сильнее. Мешина развелась, уехала в Одессу, но Александр нашел способ вернуть ее — лично приехал в город по ее приглашению. Этот поступок убедил девушку в серьезности его намерений.
Никто не верил, что Абдулов, после брака с Ириной Алферовой, женится снова. В 2006 году они сыграли свадьбу — скромно, без прессы, на церемонии венчания брачующиеся были только кругу самых близких.
Через год, в марте 2007-го, у них родилась дочь Евгения. Появление малышки стало для Абдулова источником настоящей радости. «Сейчас больше всего хочу жить. Видеть, как растет ребенок, находиться рядом с любимой женщиной, видеть маму здоровой и счастливой», — говорил он.
К сожалению, их семейное счастье длилось недолго — у Аюдулова обнаружили онкологию. В январе 2008 года актера не стало.
Дочь Абулова Евгения тоже занимается киноискусством и уже снялась в двух фильмах «Любовь и Сакс» и «Баба Мороз и тайна Нового Года». Совсем недавно она рассказала в интервью порталу Woman.ru:
«Из планов снимать кино и еще раз снимать. Я не избегаю прессы, просто рвусь больше работать, а потом уже буду что-то говорить, когда появится, о чем сказать. Люди реагируют на фамилию. Не назвала бы это легким пропуском. Я очень боюсь предвзятости. Мечтаю о том, чтоб внести что-то новое в кино, выжать максимум».
Также она призналась, что часто пересматривают фильмы с участием знаменитого отца. Евгения отметила, что ее любимыми картинами являются «Дом, который построил Свифт» и «Обыкновенное чудо».