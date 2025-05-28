Женщины в жизни кумира: Александру Абдулову исполнилось бы 72 года

Александру Абдулову 29 мая 2025 года исполнилось бы 72 года. Актер с юности привлекал внимание женщин, хотя и слыл хулиганом. Однако он всегда стремился к профессиональному признанию и о личном предпочитал молчать. Сын театральных деятелей с детства был окружен сценой, и для него путь в искусство был почти неизбежен. Его природное обаяние всю жизнь притягивало множество женщин, но кто был действительно дорог его сердцу — так и осталось загадкой. О личной жизни Александра Абдулова — в материале URA.RU.