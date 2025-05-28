Народные приметы: что можно и чего нельзя делать 29 мая

Работать после обеда, чтобы не потерять ценное. Назначать важные дела и принимать серьёзные решения, чтобы избежать убытков. Отправляться в дальний путь, чтобы не привлечь неприятности. Пользоваться чужими вещами, особенно полотенцами, чтобы не заболеть или не перенять чужие беды. Оставлять на столе остатки пищи и грязную посуду, чтобы в будущем не оказаться в ситуации, когда придётся доедать за другими. Веселиться, чтобы не призвать слёзы. Носить красную одежду, чтобы не привлечь несчастье. Убираться в доме, особенно мыть полы и выносить мусор, чтобы не вымести из дома благополучие. Брать чужие обручальные кольца, чтобы избежать проблем в браке. Готовить супы, так как это считалось плохой приметой.