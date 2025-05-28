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День агроэкотуризма проведут на «Белагро-2025» 4 июня

Презентация состоится на главной сценической площадке Минского международного выставочного центра. В ней примут участие 12 агроусадеб из всех областей республики. Каждая из них подготовит для гостей интересную программу. Состоится розыгрыш подарочных сертификатов на посещение усадеб, подарков.

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День агроэкотуризма проведут на международной специализированной выставке «Белагро-2025» 4 июня, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.

Презентация состоится на главной сценической площадке Минского международного выставочного центра. В ней примут участие 12 агроусадеб из всех областей республики. Каждая из них подготовит для гостей интересную программу. Состоится розыгрыш подарочных сертификатов на посещение усадеб, подарков.

Как сообщалось, май объявлен в Беларуси месяцем агроэкотуризма. В агроусадьбах можно попробовать блюда национальной кухни, приготовленные по старинным рецептам, ознакомиться с народными ремеслами, принять участие в традиционных обрядах и праздниках.

Всего в стране насчитывается более 1,4 тыс. агроэкоусадеб. В прошлом году их посетили свыше 427 тыс. человек, большинство отдыхающих — белорусы. Наибольшее количество агроэкоусадеб зарегистрировано в Минской, Брестской и Гродненской областях.

Номинация «Агроэкоусадьба года» представлена на республиканском туристическом конкурсе «Познай Беларусь» в 2025 году. В 2024 году заявки на участие поступили от 107 агроэкоусадеб. -0-