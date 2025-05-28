День агроэкотуризма проведут на «Белагро-2025» 4 июня

Презентация состоится на главной сценической площадке Минского международного выставочного центра. В ней примут участие 12 агроусадеб из всех областей республики. Каждая из них подготовит для гостей интересную программу. Состоится розыгрыш подарочных сертификатов на посещение усадеб, подарков.