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За первые сутки на конкурс «Это у нас семейное» подались 13 тысяч человек

Накануне Путин дал старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное».

Источник: Аргументы и факты

Больше 13 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное» в течение первых суток, сообщили в пресс-службе платформы «Россия — страна возможностей».

Напомним, российский лидер Владимир Путин накануне дал старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное».

«С момента старта конкурса “Это у нас семейное” на участие в нем подали заявки 13 179 человек из 89 российских регионов, а также граждане России из других стран», — говорится в публикации.

Отмечается, что регистрация проходит на сайте этосемейное.рф. Подать заявку можно до 27 июля.

Конкурс проводится в целях поддержки и продвижения семейных ценностей. В сентябре 2024 года Путин поручил сделать его ежегодным.