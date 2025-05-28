За первые сутки на конкурс «Это у нас семейное» подались 13 тысяч человек

Больше 13 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное» в течение первых суток, сообщили в пресс-службе платформы «Россия — страна возможностей».
Напомним, российский лидер Владимир Путин накануне дал старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное».
«С момента старта конкурса “Это у нас семейное” на участие в нем подали заявки 13 179 человек из 89 российских регионов, а также граждане России из других стран», — говорится в публикации.
Отмечается, что регистрация проходит на сайте этосемейное.рф. Подать заявку можно до 27 июля.
Конкурс проводится в целях поддержки и продвижения семейных ценностей. В сентябре 2024 года Путин поручил сделать его ежегодным.