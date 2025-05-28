Ричмонд
+19°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники и студенты просят у филина из донского парка успеха в учебе

Филин Букля дарит надежду: в «Малинках» появился необычный оберег.

Источник: Комсомольская правда

В ростовском парке «Малинки» есть необычный талисман — филин по имени Букля. За восемь лет жизни в парке пернатый стал настоящим символом удачи для местных студентов и школьников. Об этом сообщили сотрудники парка.

Ребята едут к филину перед важными экзаменами -ОГЭ, ЕГЭ, сессиями. Они загадывают желание об успешной сдаче и верят в его «волшебные» способности. Букля — это добрый ангел-хранитель. После встречи с ним экзамены сдаются легко.

Филин обладает спокойным нравом и обожает мышей. За годы жизни в донском парке он стал всеобщим любимцем не только у местных жителей, но и гостей области.

Подпишись на нас в Telegram.