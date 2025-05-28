Школьники и студенты просят у филина из донского парка успеха в учебе

В ростовском парке «Малинки» есть необычный талисман — филин по имени Букля. За восемь лет жизни в парке пернатый стал настоящим символом удачи для местных студентов и школьников. Об этом сообщили сотрудники парка.
Ребята едут к филину перед важными экзаменами -ОГЭ, ЕГЭ, сессиями. Они загадывают желание об успешной сдаче и верят в его «волшебные» способности. Букля — это добрый ангел-хранитель. После встречи с ним экзамены сдаются легко.
Филин обладает спокойным нравом и обожает мышей. За годы жизни в донском парке он стал всеобщим любимцем не только у местных жителей, но и гостей области.
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