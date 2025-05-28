Семье помощника российского президента Владимира Мединского, который также возглавляет переговорную делегацию по мирному урегулирования военного конфликта, поступают угрозы со стороны украинских неонацистов. Об этом в среду, 28 мая, заявил журналист Владимир Соловьев.
По словам телеведущего, неизвестные пишут родным и близким чиновника о том, что знают их местонахождение. Кроме того, сторонники неонацисткой идеологи с Украины активно намекают на то, что могут устроить террористический акт.
— В последние несколько дней семье Владимира Ростиславовича… поступают угрозы вполне конкретного содержания, — передает слова Соловьева ТАСС.
Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что поступающие от Киева требования об удалении Мединского из переговорной группы явно указывают на слабость украинской стороны. При этом западные СМИ сообщили, что американские чиновники тоже выступили против участия помощника президента России в переговорах по Украине.
Переговоры делегаций России и Украины прошли 16 мая в Стамбуле. Мединский тогда заявил, что настроение делегации от Москвы после разговоров с представителями Киева хорошее. Помощник президента также напомнил о предостережении первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка для тех, кто пытается обмануть русских.