Путин поддержал идею создания пунктов проката спортинвентаря для инвалидов

«Конечно, даже не возможно, а нужно. У нас в целом что-то подобное создаётся во многих регионах. Но если так и называть — “пункты проката”, конечно, коллективного пользования тем более, то это сделает спорт адаптивным и более доступным. И для государства будет необременительно, имея в виду, что можно будет передавать часть оборудования по мере того, как люди приходят и уходят в спортивный зал. Конечно, я попрошу правительство продумать это, посмотреть. Я уже вначале говорил, что многое сделано, но многого ещё не хватает. Вот это одно из направлений, точно совершенно надо будет это сделать. Обязательно реализуем. Хорошая идея», — сказал Путин в ходе заседания.