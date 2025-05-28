Пассажиры Azur Air вместо пляжей Турции оказались в аэропорту Самары

Ранее Life.ru сообщал, что в аэропорту Внуково возник хаос: у терминалов скопились многометровые очереди из пассажиров, вынужденных стоять на жаре. Особенно ажиотаж наблюдался у стоек регистрации и касс, где люди пытались переоформить билеты на отменённые авиарейсы. По последним данным, в воздушной гавани отменили 62 рейса, ещё 52 задерживались более чем на 2 часа.