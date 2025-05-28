Медикам в российском регионе хотят платить за отказ пациенток от абортов

Ранее на федеральном уровне была одобрена инициатива о значительном увеличении пособий по беременности и родам для студенток, рассчитываемых теперь по региональному прожиточному минимуму, а не по стипендии. Эта мера, поддержанная президентом и правительством, направлена на расширение поддержки будущих матерей и финансируется из федерального бюджета.