Медикам в российском регионе хотят платить за отказ пациенток от абортов

Медикам хотят назначить новую выплату в Нижегородской области.
Правительство Нижегородской области разработало проект постановления, предусматривающий введение специальных выплат медицинским работникам и психологам, которые консультируют женщин по вопросам предотвращения прерывания беременности. Проект находится на стадии антикоррупционной экспертизы и должен быть утвержден до четвертого июня текущего года.
«Правительство Нижегородской области намерено ввести доплаты медикам и психологам за консультирование женщин, отказавшихся в итоге от аборта», — пишет «Коммерсант». Согласно документу, врачам акушерам-гинекологам и психологам, прошедшим дополнительное обучение по психологическому консультированию в сфере предупреждения абортов, будут выплачиваться специальные доплаты. Если в результате консультаций женщина принимает решение сохранить беременность и достигает срока в 28 недель, врачи получат 20 тысяч рублей, а психологи — 10 тысяч рублей.
Решение о выплате будет приниматься руководителем медицинского учреждения не позднее пяти дней с момента достижения женщиной указанного срока беременности. Уточняется, что эти спецвыплаты не будут включены в оплату труда и не учитываются при расчете среднего заработка. Финансирование этих выплат будет осуществляться из областного бюджета.
Ранее на федеральном уровне была одобрена инициатива о значительном увеличении пособий по беременности и родам для студенток, рассчитываемых теперь по региональному прожиточному минимуму, а не по стипендии. Эта мера, поддержанная президентом и правительством, направлена на расширение поддержки будущих матерей и финансируется из федерального бюджета.