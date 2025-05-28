Руководители консульских служб стран СНГ обсудили реализацию конвенции о правовой помощи

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXXII Заседание Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств — участников СНГ состоялось 28 мая в Душанбе. Об этом БЕЛТА сообщили в Департаменте по сотрудничеству в политической, гуманитарной и социальной сферах Исполнительного комитета СНГ.
В заседании приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. Азербайджан был представлен в качестве наблюдателя. Участники встречи обсудили вопросы выполнения Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года и других двусторонних консульских конвенций. Выражена готовность к дальнейшему взаимодействию в вопросах оказания помощи гражданам сторон, а также сотрудничеству в вопросах обмена информацией в оперативном порядке.
Состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года, в том числе взаимодействия между компетентными органами государств. Участники встречи также обсудили вопросы признания электронных документов и электронных подписей должностных лиц компетентных органов государств — участников СНГ.
Очередное заседание Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств — участников СНГ планируется провести в 2026 году. -0-