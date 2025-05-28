Руководители консульских служб стран СНГ обсудили реализацию конвенции о правовой помощи

В заседании приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. Азербайджан был представлен в качестве наблюдателя. Участники встречи обсудили вопросы выполнения Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года и других двусторонних консульских конвенций. Выражена готовность к дальнейшему взаимодействию в вопросах оказания помощи гражданам сторон, а также сотрудничеству в вопросах обмена информацией в оперативном порядке.