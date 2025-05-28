Иран готов на год приостановить обогащение урана: американцам назвали важное условие

Тегеран может временно прекратить обогащение урана на один год, если Соединённые Штаты согласятся разморозить заблокированные активы Ирана и признают его право на обогащение урана в мирных целях. Об этом стало известно от иранских источников, которые поделились информацией с агентством Reuters.
США и Иран могут достичь политического соглашения, если Америка согласится с условиями Ирана. Однако этот вопрос еще не обсуждался с американской делегацией, отмечается в источнике.
Reuters сообщает, что Вашингтон не раз заявлял, что новая сделка с Ираном по ядерной программе должна предусматривать прекращение обогащения урана. США утверждают, что это вещество может быть использовано для создания ядерного оружия. Однако Иран неоднократно заверял, что не намерен разрабатывать такое оружие.
Ранее сообщалось, что незадолго до поездки американского президента Дональда Трампа на Ближний Восток израильские чиновники предупредили Вашингтон о готовности атаковать иранские ядерные объекты.