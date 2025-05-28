Иран готов на год приостановить обогащение урана: американцам назвали важное условие

Reuters сообщает, что Вашингтон не раз заявлял, что новая сделка с Ираном по ядерной программе должна предусматривать прекращение обогащения урана. США утверждают, что это вещество может быть использовано для создания ядерного оружия. Однако Иран неоднократно заверял, что не намерен разрабатывать такое оружие.