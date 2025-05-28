На Кубани обнаружили мальчика-инвалида, жившего с рождения в изоляции

«Мальчик дошкольные образовательные учреждения не посещал, в общеобразовательную организацию по достижении 7 лет в 2024—2025 учебном году не зачислен, с рождения находится в полной изоляции от общества, не социализирован, со слов ребенка, за пределы квартиры не выходил несколько лет, питался хлебом, последний раз мылся более года назад», — говорится в сообщении.