Путин рассказал, сколько россиян сталкиваются с ограничениями по здоровью

«С теми или иными ограничениями по здоровью, инвалидностью у нас сталкиваются около 11 миллионов граждан, причем более 7 миллионов из них не имеют медицинских противопоказаний для занятия спортом. Напротив, многим он даже рекомендован для восстановления и укрепления здоровья, для того, чтобы, несмотря на недуг, вести полноценный образ жизни», — сказал Путин во время совета по развитию физической культуры и спорта в режиме видеоконференции.