Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин рассказал, сколько россиян сталкиваются с ограничениями по здоровью

Путин: около 11 миллионов россиян сталкиваются с ограничениями по здоровью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В России около 11 миллионов граждан сталкиваются с теми или иными ограничениями по здоровью и инвалидностью, заявил президент РФ Владимир Путин.

«С теми или иными ограничениями по здоровью, инвалидностью у нас сталкиваются около 11 миллионов граждан, причем более 7 миллионов из них не имеют медицинских противопоказаний для занятия спортом. Напротив, многим он даже рекомендован для восстановления и укрепления здоровья, для того, чтобы, несмотря на недуг, вести полноценный образ жизни», — сказал Путин во время совета по развитию физической культуры и спорта в режиме видеоконференции.