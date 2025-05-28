Распространяется быстрее: новый штамм коронавируса захватил Азию и США

Новый штамм коронавируса, который имеет название NB.1.8.1, после большого всплеска случаев инфицирования в Китае стал активно распространяться на территории Соединенных Штатов.
Американские центры по контролю и профилактике заболеваний находятся в постоянном контакте с международными партнерами и осведомлены о зарегистрированных случаях. При этом новая форма вируса имеет те же симптомы, что и прочие штаммы, но распространяется гораздо легче. Кроме того, нередко инфицирование кончается смертью, особенно у пожилых людей.
— Несмотря на все еще низкие цифры, Всемирная организация здравоохранения отметила, что с конца марта по апрель наблюдался значительный рост распространенности NB.1.8.1, — передает The Independent.
Азиатские СМИ сообщили о новой волне роста заболеваний COVID-19: наиболее частые случаи отмечаются в Гонконге, Китае и Сингапуре, причем в последнем уровень заболеваемости и частота госпитализаций подскочили на треть. Глава Роспотребнадзора Анна Попов в свою очередь сообщила, что в России выявили четыре случая заболевания коронавирусом NB.1.8.1.