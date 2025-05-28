Распространяется быстрее: новый штамм коронавируса захватил Азию и США

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний находятся в постоянном контакте с международными партнерами и осведомлены о зарегистрированных случаях. При этом новая форма вируса имеет те же симптомы, что и прочие штаммы, но распространяется гораздо легче. Кроме того, нередко инфицирование кончается смертью, особенно у пожилых людей.