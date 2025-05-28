Православного философа избили в Москве во время презентации книги

По данным наших коллег, нападавший сначала выкрикивал невнятные фразы, а после набросился на игумена с кулаками. По словам очевидцев, в руках у неадеквата было нечто похожее на нож. Евмений получил глубокие раны и сейчас находится под наблюдением врачей.