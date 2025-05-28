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Путин призвал развивать системы реабилитации и абилитации в комплексе

Путин заявил, что системы реабилитации и абилитации нужно развивать в комплексе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Россия активно развивает системы реабилитации и абилитации, они должны развиваться в комплексе, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Активно развиваем и систему реабилитации, восстановления здоровья, и абилитации, то есть обучения, получения новых профессиональных навыков и компетенций», — сказал Путин в ходе совета по развитию физической культуры и спорта.

Президент подчеркнул, что в соответствии с новыми положениями закона, системы реабилитации и абилитации должны развиваться комплексно, дополнять возможности друг друга, сочетать медицинские технологии, психолого-педагогическую поддержку и помощь в социальной адаптации.

«В том, чтобы люди нашли себя и в профессии, и в творчестве, и, конечно же, в спорте, о проблемах развития которого мы и должны сегодня поговорить», — добавил он.