В Петербурге могут запретить мигрантам работать курьерами и таксистами

«Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Санкт-Петербурга, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности… деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем… деятельность курьерская… деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта… деятельность по доставке еды на дом», — говорится в проекте постановления.