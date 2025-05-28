Изнасиловавшего 299 детей под наркозом хирурга отправили в тюрьму на 20 лет

Суд во Франции приговорил к 20 годам тюремного заключения 74-летнего хирурга Жоэля Ле Скуарнека, который в период с 1989 по 2014 год изнасиловал 299 детей, находившихся в общих палатах больницы под анестезией.
Жертвами медика стали 158 мальчиков и 141 девочка, средний возраст которых был 11 лет. Некоторые из детей в момент насилия были без сознания и впоследствии не помнили о случившемся. Дело в отношении Скуарнека начали расследовать в начале 2025 года. Обвиняемый признал себя виновным по всем пунктам. При этом хирург уже отбывает 15-летний тюремный срок за изнасилование двух своих племянниц.
— Он получил всего 20 лет… В Соединенных Штатах у него были бы тысячи лет. Невыносимо, что такой человек может выбраться, — передает слова одной из пострадавших от действия медика The Independent.
Другой случай также произошел во Франции, где местный житель, 71-летний Доминик, на протяжении девяти лет накачивал свою жену Жизель наркотическими веществами, после чего приглашал мужчин насиловать ее. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Он получил максимальный срок, предусмотренный законом страны.