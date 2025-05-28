Изнасиловавшего 299 детей под наркозом хирурга отправили в тюрьму на 20 лет

Жертвами медика стали 158 мальчиков и 141 девочка, средний возраст которых был 11 лет. Некоторые из детей в момент насилия были без сознания и впоследствии не помнили о случившемся. Дело в отношении Скуарнека начали расследовать в начале 2025 года. Обвиняемый признал себя виновным по всем пунктам. При этом хирург уже отбывает 15-летний тюремный срок за изнасилование двух своих племянниц.