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Путин попросил Собянина обратить внимание на транспорт для инвалидов

Путин призвал Собянина обратить внимание на адаптацию транспорта для инвалидов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина обратить внимание на адаптацию транспорта для людей с инвалидностью, подчеркнув, что Москва — большой город.

В рамках совета по развитию физической культуры и спорта Собянин доложил президенту о ситуации с доступностью занятий спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья в столице.

«На транспорт обратите внимание тоже, Москва всё-таки огромный мегаполис. Добраться из одного конца города в другой не так просто даже людям без всяких ограничений по здоровью», — сказал Путин, обращаясь к Собянину.