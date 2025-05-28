Путин попросил Собянина обратить внимание на транспорт для инвалидов

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина обратить внимание на адаптацию транспорта для людей с инвалидностью, подчеркнув, что Москва — большой город.
В рамках совета по развитию физической культуры и спорта Собянин доложил президенту о ситуации с доступностью занятий спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья в столице.
«На транспорт обратите внимание тоже, Москва всё-таки огромный мегаполис. Добраться из одного конца города в другой не так просто даже людям без всяких ограничений по здоровью», — сказал Путин, обращаясь к Собянину.