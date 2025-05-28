Дегтярев попросил Путина поручить создать центры адаптивного спорта

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев попросил президента России Владимира Путина поручить организовать работу по созданию спортшкол и центров по адаптивному спорту во всех регионах страны.
В среду проходит заседание Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта на тему «О развитии адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».
«В докладе рабочей группы содержится много прикладных предложений. В рамках госпрограммы “Спорт России” Минспорт софинансирует, в том числе расходы регионов на поддержку спортшкол и оснащение спортобъектов техническим оборудованием. Предлагаем главам регионов рекомендовать направлять на развитие адаптивного спорта не менее 10% от федеральной субсидии по обоим направлениям», — заявил в ходе доклада Дегтярев.
«Одна из важнейших задач — создание специализированных учреждений. У нас их 88 в России в 65 регионах, и на их базе будет логичным организовать пункты коллективного пользования для адаптивных спортсменов. В ролике мы посмотрели примеры Белгородской области, Санкт-Петербурга, Югры, Тулы. Все центры пользуются большим спросом. В этой связи прошу вас, Владимир Владимирович, поручить нам организовать работу с регионами, чтобы в каждом из 89 субъектов нашей страны такие центры открылись. Предлагаю подключить к Госуслугам уже созданный по вашему поручению развивающийся Единый методический информационный ресурс в области физкультуры, спорта и спортивной медицины для расширения доступа инвалидов к тренировочным программам. Это поможет обеспечить пользователей Госуслуг актуальной информацией в области занятий физкультурой и спортом», — добавил он.