Путин предложил продумать систему поощрений таксистов за помощь инвалидам

Российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта выступил с инициативой поощрять такси за помощь людям с инвалидностью.
«Надо продумать систему поощрений, бонусов за обслуживание вот этой категории граждан», — сказал президент.
Реагируя на замечание, что водителей такси штрафуют за отказ помогать людям с инвалидностью, он отметил, что «нужно не просто ссылаться на закон и грозить пальцем».
Путин призвал коллег в регионах подумать, как стимулировать работу такси.
«Можно переговорить с теми, кто у нас занимается этими услугами», — добавил президент.
Ранее Владимир Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту дал поручение повысить выплаты паралимпийцам, сурдлимпийцам и их наставникам за победы в международных состязаниях.