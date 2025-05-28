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Путин предложил продумать систему поощрений таксистов за помощь инвалидам

Президент РФ призвал коллег в регионах провести работу в этом направлении.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта выступил с инициативой поощрять такси за помощь людям с инвалидностью.

«Надо продумать систему поощрений, бонусов за обслуживание вот этой категории граждан», — сказал президент.

Реагируя на замечание, что водителей такси штрафуют за отказ помогать людям с инвалидностью, он отметил, что «нужно не просто ссылаться на закон и грозить пальцем».

Путин призвал коллег в регионах подумать, как стимулировать работу такси.

«Можно переговорить с теми, кто у нас занимается этими услугами», — добавил президент.

Ранее Владимир Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту дал поручение повысить выплаты паралимпийцам, сурдлимпийцам и их наставникам за победы в международных состязаниях.