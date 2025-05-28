Путин призвал не привлекать «шаманов» от медицины для работы с олимпийцами

В результате, подчеркнул президент, страна и миллионы болельщиков оказываются перед труднообъяснимыми ситуациями. Он напомнил случай с Шараповой, которая утверждала, что препарат ей выписал врач, и она не знала о его запрещённом статусе. Похожая ситуация произошла и с фигуристкой Камилой Валиевой, когда спортсменка также заявила о незнании состава принятых веществ.