Ричмонд
+19°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призвал не привлекать «шаманов» от медицины для работы с олимпийцами

Президент напомнил, что медицинским сопровождением спорта высших достижений должно заниматься Федеральное медико-биологическое агентство.

Источник: АиФ Воронеж

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по физической культуре и спорту заявил, что некоторые спортивные федерации привлекают для работы специалистов из числа представителей нетрадиционной медицины, из-за чего спортсмены сталкиваются с необъяснимыми случаями допинговых нарушений. В качестве примеров он привел ситуации с Марией Шараповой и Камилой Валиевой.

Путин отметил, что головной организацией в сфере медицинского обеспечения спорта в России является ФМБА, которая профессионально занимается сопровождением спортсменов высокого уровня. Однако отдельные федерации, по его словам, обращаются к специалистам, чьи методы можно назвать «мягко говоря, спорными».

В результате, подчеркнул президент, страна и миллионы болельщиков оказываются перед труднообъяснимыми ситуациями. Он напомнил случай с Шараповой, которая утверждала, что препарат ей выписал врач, и она не знала о его запрещённом статусе. Похожая ситуация произошла и с фигуристкой Камилой Валиевой, когда спортсменка также заявила о незнании состава принятых веществ.

«Ерунда какая-то», — сказал Путин, назвав подобных специалистов «шаманами» и потребовав прекратить их привлечение к работе с олимпийскими спортсменами.

Ранее стало известно, что о двухлетней дисквалификации российской пловчихи Валерии Саламатиной за нарушение антидопинговых правил.