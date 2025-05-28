Путин призвал не привлекать «шаманов» от медицины для работы с олимпийцами

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по физической культуре и спорту заявил, что некоторые спортивные федерации привлекают для работы специалистов из числа представителей нетрадиционной медицины, из-за чего спортсмены сталкиваются с необъяснимыми случаями допинговых нарушений. В качестве примеров он привел ситуации с Марией Шараповой и Камилой Валиевой.
Путин отметил, что головной организацией в сфере медицинского обеспечения спорта в России является ФМБА, которая профессионально занимается сопровождением спортсменов высокого уровня. Однако отдельные федерации, по его словам, обращаются к специалистам, чьи методы можно назвать «мягко говоря, спорными».
В результате, подчеркнул президент, страна и миллионы болельщиков оказываются перед труднообъяснимыми ситуациями. Он напомнил случай с Шараповой, которая утверждала, что препарат ей выписал врач, и она не знала о его запрещённом статусе. Похожая ситуация произошла и с фигуристкой Камилой Валиевой, когда спортсменка также заявила о незнании состава принятых веществ.
«Ерунда какая-то», — сказал Путин, назвав подобных специалистов «шаманами» и потребовав прекратить их привлечение к работе с олимпийскими спортсменами.
Ранее стало известно, что о двухлетней дисквалификации российской пловчихи Валерии Саламатиной за нарушение антидопинговых правил.