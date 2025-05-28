Иркутский министр объяснил слова о непонятном сообществе подростков в Байкальске

Следственный комитет по Иркутской области позже сообщил о возбуждении уголовного дела по факту случившегося. Кроме того, глава отделения ведомства Анатолий Ситников сообщил, что спиртное подросткам купил 18-летний юноша. Позже выяснилось, что напавший угрожал убийством 14-летней девочке, которая не ответила на его приставания и заявила о том, что он не сможет решиться на такой шаг. Подробности трагедии — в материале «Вечерней Москвы».