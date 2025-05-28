Иркутский министр объяснил слова о непонятном сообществе подростков в Байкальске

Группа подростков, которая была убита на вечеринке в Байкальске, не была частью какого-либо «непонятного сообщества» — в нее просто входили школьники разных возрастных категорий. Об этом в среду, 28 мая, заявил глава Министерства образования Иркутской области Максим Парфенов, чьи слова ранее были неверно истолкованы.
— Сообщества нет никакого. Просто дети были на дне рождения с седьмого по 10-й класс, — передает слова чиновника RT.
Трагедия произошла в ночь с 27 на 28 мая, когда подросток устроил поножовщину на дне рождения подруги в Байкальске. Когда на место происшествия приехала полиция, подозреваемый открыл в доме газ и устроил взрыв. В результате пять детей погибли, в том числе сам нападавший, еще четверо пострадали.
Следственный комитет по Иркутской области позже сообщил о возбуждении уголовного дела по факту случившегося. Кроме того, глава отделения ведомства Анатолий Ситников сообщил, что спиртное подросткам купил 18-летний юноша. Позже выяснилось, что напавший угрожал убийством 14-летней девочке, которая не ответила на его приставания и заявила о том, что он не сможет решиться на такой шаг. Подробности трагедии — в материале «Вечерней Москвы».