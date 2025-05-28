Настя Ивлеева и Филипп Бегак сыграли свадьбу. Видео

Бегак не только успешный телеведущий, но и увлеченный фермер. Его хозяйство «Пахарь» в Брянской области известно благодаря экологически чистой продукции. Он активно делится своим опытом в социальных сетях, показывая, как можно сочетать современные технологии с традиционным земледелием. Ивлеева, получившая скандальную популярность после проведения год назад так называемой «голой вечеринки» в Москве, вышла замуж во второй раз.