Ричмонд
+19°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Настя Ивлеева и Филипп Бегак сыграли свадьбу. Видео

Блогер Анастасия Ивлеева и телеведущий Филипп Бегак сыграли свадьбу. Об этом рассказали админы медиа Ивлеевой. Брак влюбленные заключили в 2024 году, но банкет они организовали только сейчас.

Молодые сыграли свадьбу.

Блогер Анастасия Ивлеева и телеведущий Филипп Бегак сыграли свадьбу. Об этом рассказали админы медиа Ивлеевой. Брак влюбленные заключили в 2024 году, но банкет они организовали только сейчас.

«У Насти и Филиппа — праздник для самих себя», — сообщается в telegram-канале «Настежь». Расписались молодые в декабре 2024 года в Мурманске.

Бегак не только успешный телеведущий, но и увлеченный фермер. Его хозяйство «Пахарь» в Брянской области известно благодаря экологически чистой продукции. Он активно делится своим опытом в социальных сетях, показывая, как можно сочетать современные технологии с традиционным земледелием. Ивлеева, получившая скандальную популярность после проведения год назад так называемой «голой вечеринки» в Москве, вышла замуж во второй раз.