Белоруска Арина Соболенко спасла матч на «Ролан Гаррос» и вышла в третий круг

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко во втором круге «Ролан Гаррос» выиграла у 97-й ракетки Жиль Тайхманн из Швейцарии со счетом 6:3, 6:1.
Арина тяжело входила в игру и позволила сопернице, которая была настроена решительно, сделать брейк и повести 3:1. Но когда белоруска поймала свой ритм, наладила подачу и сократила количество невынужденных ошибок, все стало на свои места.
Более того, фаворитка парижского турнира «Большого шлема» взяла 5 геймов подряд, выиграв сет 6:3. Впечатляющий камбэк.
В первой партии у Арины был низкий процент попадания первым мячом — 54%. При этом на первом подаче она выиграла 72% мячей. Виннеров белоруска набрала 17 при 15 невынужденных ошибках.
Во втором сете Соболенко не дала себе расслабиться и приступила к разгрому. Интрига была лишь в том, возьмет ли Тайхманн хоть один гейм. Взяла при счете 4:0 и в итоге сет закончился со счетом 6:1.
По виннерам Соболенко превзошла Тайхманн со счетом 33:9. Невынужденных ошибок во втором сете белоруска допустила минимум, а всего за матч — 20.
За победу Соболенко обеспечила себе 168 тысяч евро призовыми. В третьем круге Арина встретится Ольгой Данилович из Сербии, которая занимает 34-е место в рейтинге. Арина и Ольга встречались в далеком 2018-м году — в квалификации турнира в Мадриде. Тогда Соболенко была сильней в двух сетах.
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