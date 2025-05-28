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В Дне 1000 велосипедистов в Уфе примет участие 62-летний бельгиец. Он едет к сыну в Шанхай на 3-колесном электровелосипеде

62-летний бельгиец приехал в Уфу на трехколесном самодельном электровелосипеде.

Источник: Комсомольская правда

В Уфу приехал 62-летний Клод Бриур из Бельгии. Мужчина выехал из Брюсселя на трехколесном самодельном электровелосипеде на солнечных батареях и собирается таким образом добраться до Шанхая — в гости к старшему сыну. Так вышло, что его путь в поднебесную длиной в 12 тысяч километров идет транзитом через башкирскую столицу. Здесь он остановился на неделю и хочет принять участие в Дне 1000 велосипедистов. Об этом рассказало движение «ВелоРоссия».

— Это большой город, — высказался Бриур об Уфе. — Мы были с одной стороны [города], а потом преодолели 10 километров — и мы всё еще в городе! Он кажется очень современным. Я собирался уже уезжать, но меня пригласили на «День 1000 велосипедистов». Надеюсь, что на мероприятии будут тысячи участников.

Клод Бриур признался, что недавно перенес тяжелое заболевание, и понял, что нельзя откладывать свои мечты.

— Собрал электровелосипед и выдвинулся в Шанхай, где живет мой сын. Близкие переживали за меня, говорили, это долгий путь, ты будешь чувствовать себя одиноким. Но все складывается иначе: мне встречаются гостеприимные добрые люди, — цитирует бельгийца издание «Башинформ».

Напомним, День 1000 велосипедистов в Уфе пройдет 1 июня. В 10:30 участники велопробега стартуют от отеля «Азимут» около Горсовета и проедут до Телецентра. На время гонки в городе частично перекроют проспект Октября и еще девять улиц.

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