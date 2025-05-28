В Дне 1000 велосипедистов в Уфе примет участие 62-летний бельгиец. Он едет к сыну в Шанхай на 3-колесном электровелосипеде

— Это большой город, — высказался Бриур об Уфе. — Мы были с одной стороны [города], а потом преодолели 10 километров — и мы всё еще в городе! Он кажется очень современным. Я собирался уже уезжать, но меня пригласили на «День 1000 велосипедистов». Надеюсь, что на мероприятии будут тысячи участников.