В Брестской области планируют построить и модернизировать порядка 55 молочных ферм в этом году

При этом глава области отметил, что вопросы сохранности поголовья остаются в зоне особого внимания. «Есть такое понятие — коэффициент к общему стаду. У нас он минимальный. По республике — 0,7. Но мы абсолютно не говорим, что это хорошо. Мы говорим, что нужно работать в этом направлении, поэтому закладываются новые фермы. Делаем все возможное, чтобы был эффективный контроль», — резюмировал Петр Пархомчик. -0-