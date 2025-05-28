В Брестской области планируют построить и модернизировать порядка 55 молочных ферм в этом году

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестская область сохраняет лидерство по производству молока, однако для удержания этой позиции необходимо продолжать системную работу. Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик в эфире программы «Разговор у Президента» на телеканале «Беларусь 1», передает БЕЛТА.
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«Результат очень весомый. Мы в сутки получаем практически 6900 т молока. То есть это наилучший результат. При том очень важно отметить, что у нас 9 районов из 16 сегодня имеют надой на одну корову более 23 кг», — отметил председатель.
Как заморозки отразились на состоянии полей Брестской области, рассказал Пархомчик.
Все произведенное молоко востребовано и перерабатывается в качественную продукцию с высокой добавленной стоимостью, которая пользуется устойчивым спросом. «Вот даже за эти четыре месяца темп роста экспорта нашей продукции в Китайскую Народную Республику вырос на 127%. Это говорит о том, что вот качественный продукт, хороший продукт всегда находит своего потребителя», — подчеркнул Петр Пархомчик.
Комментируя развитие молочной отрасли, он отметил, что регион активно модернизирует и строит новые фермы: «В прошлом году мы произвели более 60 ферм. В этом году цифра находится в пределах 50−55 ферм, которые мы построим новые, модернизируем. Десять ферм строится в рамках указа Президента».
При этом глава области отметил, что вопросы сохранности поголовья остаются в зоне особого внимания. «Есть такое понятие — коэффициент к общему стаду. У нас он минимальный. По республике — 0,7. Но мы абсолютно не говорим, что это хорошо. Мы говорим, что нужно работать в этом направлении, поэтому закладываются новые фермы. Делаем все возможное, чтобы был эффективный контроль», — резюмировал Петр Пархомчик. -0-